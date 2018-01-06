Никифоров: "98% украинских сборников в Москву не переедут"

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Никифоров: "98% украинских сборников в Москву не переедут"Один из тренеров московского "Динамо" Юрий Никифоров высказался о проблемах, которые мешают украинским игроками выступать в России.

"Украина всегда славилась добротными футболистами - об этом говорят и три "Золотых мяча", добытых Блохиным, Белановым и Шевченко. Некоторые игроки очень прилично заиграли на Западе, и, хотя сейчас в футбольном хозяйстве страны - маленький спад, среди украинцев по-прежнему - немало исполнителей высокого уровня. К примеру, Ярмоленко и Коноплянка.

Само собой, что мы просматриваем украинских футболистов, но отношения между нашими странами, увы, таковы, что далеко не каждый игрок поедет играть в чемпионат России с чисто политической точки зрения. Не слишком преувеличу, если скажу, что 98% сборников в Москву не переедут", - цитирует 47-летнего специалиста Eurosport.com.

Напомним, "Динамо" интересуется украинским хавбеком. | soccernews.ru

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