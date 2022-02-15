Никита Кучеров стал амбассадором БК «1хСтавка»

Один из лучших хоккеистов мира Никита Кучеров стал частью команды амбассадоров букмекерской компании «1хСтавка». Соглашение ведущего букмекера России со звездой НХЛ рассчитано до конца 2022 года.

Согласно условиям соглашения, «1хСтавка» получает право использовать образ Кучерова в промокампаниях, в том числе различных акциях, приуроченных к матчам регулярного сезона НХЛ и плей-офф. Двукратный победитель Кубка Стэнли в составе клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет участие в ряде активностей, которые будет проводить «1хСтавка». Подписанные Кучеровым джерси и другие сувениры, связанные с Никитой, станут призами от букмекера, которые смогут выиграть настоящие любители хоккея.

«Мы очень рады приветствовать Никиту в качестве амбассадора бренда. Все знают, что Кучеров великолепный хоккеист: он признавался лучшим игроком регулярного сезона, становился самым результативным бомбардиром лиги, дважды побеждал в Кубке Стэнли. Но для нас очень важно еще и то, что Кучеров олицетворяет ценности, которые мы рады видеть в наших игроках.

Креативность, умение находить нестандартные пути к победе, добиваться успеха и верить в свой шанс — всё это сделало Кучерова одним из лучших игроков лиги. И эти качества присущи и игрокам «1хСтавка». Мы уверены, что вместе с Никитой сможем привлечь еще больше внимания к хоккею и дать всем любителям этой прекрасной игры возможность получить яркие эмоции», — заявил представитель букмекерской компании.

Про Никиту Кучерова

28-летняя суперзвезда мирового хоккея начинала свой путь к признанию в составе московского ЦСКА. В 2013 году Кучеров перебрался за океан, где в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020 и 2021 годах побеждал в Кубке Стэнли. Помимо этого он является обладателем ряда индивидуальных наград, среди которых — «Арт Росс Трофи» самому результативному игроку регулярного сезона НХЛ и «Харт Трофи» лучшему хоккеисту регулярного сезона НХЛ.

Четырежды Кучеров выбирался в состав символических сборных НХЛ по итогам сезона, на его счету более 500 очков за карьеру в главной лиге мира (в среднем более балла за игру). В составе сборной России Кучеров дважды становился призёром чемпионата мира по хоккею.

Про «1хСтавка»

Букмекерская компания «1хСтавка» была основана в 2016 году и достаточно быстро стала одной из ведущих в отрасли. Этот статус подтверждается ежегодными победами на различных престижных премиях, таких как «Рейтинг Букмекеров» и Betting Awards.

На сайт и в приложение «1xСтавка» ежедневно заходят и делают ставки десятки тысяч человек. Широкая линия событий привлекает поклонников различных видов спорта, тогда как бонусы делают игру еще приятнее. Ну а статус легального букмекера является той гарантией, которую ожидают игроки от своей БК.

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