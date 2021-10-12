Никите Симоняну исполнилось 95 лет
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Легендарному футболисту и тренеру московского "Спартака" Никите Симоняну исполнилось 95 лет, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Симоняна поздравили с юбилеем РПЛ, РФС, "Спартак", ЦСКА и другие клубы.
В бытность футболистом Симонян выступал за "Динамо" (Сухуми), "Крылья Советов" (Москва) и "Спартак" (Москва). Является лучшим бомбардиром в истории "красно-белых". В составе "Спартака" он четырежды становился чемпионом СССР, а также дважды выигрывал Кубок страны. После завершения карьеры он стал тренером и возглавлял "Спартак", "Арарат", сборную СССР и "Черноморец". В роли тренера Симонян приводил "Спартак" и "Арарат" к золотым медалям чемпионата СССР.
В 1998 Симонян был назначен на пост вице-президента РФС и по сей день работает в организации.
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