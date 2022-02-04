Нико Гонсалес поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"
Фото: инстаграм Нико\Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес поделился ожиданиями от матча с мадридским "Атлетико" в рамках 23-го тура Ла Лиги.
"У "Атлетико" на одно очко больше, чем у нас. Эта игра дает нам шанс попасть в зону Лиги чемпионов.
Матчи против "Атлетико" всегда получаются равными. Они компактны в обороне, защищаются с большой интенсивностью и проводят много контратак. Это уже случилось с нами в матче на "Ванда Метрополитано", где они провели несколько контратак.
Мы ожидаем очень спокойной игры, владея мячом, много атакуя и терпеливо ожидая, когда появятся возможности", - сказал Нико.
Ранее Нико был официально зарегистрирован в первой команде "Барсы" и теперь выступает под 14-м номером.
Игра между "Барселоной" и "Атлетико" состоится в воскресенье, 6 февраля. Начало встречи запланировано на 18:15 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14