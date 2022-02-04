Нико Гонсалес поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

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Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес поделился ожиданиями от матча с мадридским "Атлетико" в рамках 23-го тура Ла Лиги.

"У "Атлетико" на одно очко больше, чем у нас. Эта игра дает нам шанс попасть в зону Лиги чемпионов.

Матчи против "Атлетико" всегда получаются равными. Они компактны в обороне, защищаются с большой интенсивностью и проводят много контратак. Это уже случилось с нами в матче на "Ванда Метрополитано", где они провели несколько контратак.

Мы ожидаем очень спокойной игры, владея мячом, много атакуя и терпеливо ожидая, когда появятся возможности", - сказал Нико.

Ранее Нико был официально зарегистрирован в первой команде "Барсы" и теперь выступает под 14-м номером.

Игра между "Барселоной" и "Атлетико" состоится в воскресенье, 6 февраля. Начало встречи запланировано на 18:15 (мск).

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