Нико Ковач исключил переход Ребича в "Баварию"

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Нико Ковач исключил переход Ребича в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач исключил переход нападающего "Айнтрахта" Анте Ребича в мюнхенский клуб.

"Между "Баварией" и Ребичем ничего нет. Он хороший человек и замечательный игрок, но его переход к нам бессмысленный. При этом трансфер не будет иметь смысла как сегодня, так и завтра" - приводит слова Ковача Bild.

Напомним, что на 24-летнего Ребича претендуют "Севилья" и "Манчестер Юнайтед".

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