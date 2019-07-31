Нико Ковач извинился перед "Манчестер Сити"

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Нико Ковач извинился перед "Манчестер Сити"

Наставник "Баварии" Нико Ковач попросил прощения у "Манчестер Сити" за одно из своих заявлений.

Ранее хорватский тренер высказал уверенность, что вингер "горожан" Лерой Сане продолжит карьеру в мюнхенском клубе.

"Я уже извинился перед Гвардиолой. Также хочу извиниться перед клубом. Я знаю, что у Сане действующий контракт с "Манчестер Сити". Обещаю, что впредь не позволю себе подобных заявлений", - цитирует Ковача AS.

23-летний Сане в прошлом сезоне сыграл за "Сити" 47 матчей, забил 16 голов и сделал 18 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: "Сане - не решенный вопрос, но трансфер возможен". Немецкие СМИ выдали серию инсайдов касательно ситуации внутри "Баварии". | http://soccernews.ru
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