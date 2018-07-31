Нико Ковач: "Наша позиция ясна - Левандовски не покинет "Баварию"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач исключил продажу своим клубом ведущего бомбардира команды Роберта Левандовски.

"По Роберту нет ничего нового . Наша позиция весьма ясна - он не покинет этот клуб, потому что в его лице мы имеем лучшего нападающего. Разумеется, мы не хотим его продавать и не будем этого делать. Левандовски - отличный футболист, который уже многого добился и который наверняка забьет еще много голов в новом сезоне. У него есть контракт и он, несомненно, выполнит его в полном объеме. Он - исключительный профессионал. Роберт Левандовски является синонимом успеха, забитых мячей и докажет это в будущем ", - цитирует наставника чемпионов Германии Don Balon.

Напомним, "Бавария" определилась с кандидатом на замену Видалю. | soccernews.ru