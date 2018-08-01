Нико Ковач: "Ни один тренер в мире, не скажет, что ему не нужен Левандовски"

Теги нико ковачбавария мюнхенроберт левандовски

Нико Ковач: "Ни один тренер в мире, не скажет, что ему не нужен Левандовски"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач в очередной раз затронул тему с будущим ведущего бомбардира своей команды Роберта Левандовски.

"Роберт - отличный игрок с исключительной статистикой. Никто, ни один тренер в мире не может сказать, что ему не нужен Левандовски. Он нам нужен! Я с нетерпением жду возможности поработать с ним, и я уверен, что он быстро станет тем бомбардиром, которым он был раньше", - цитирует наставника немецкого гранда Le 10 Sport.

Напомним, Румменигге исключил уход Левандовски. | soccernews.ru

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