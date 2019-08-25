Нико Ковач остался доволен игрой Коутиньо

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Нико Ковач остался доволен игрой Коутиньо

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал игру новичка команды Филиппе Коутинью в матче чемпионата Германии с "Шальке" (3:0). Об этом сообщает AFP.

"Думаю, мастерство и работу с мячом Коутиньо уже можно было заменить. То, как он двигается, работает с мячом, взаимодействует с футболистами - это все видно. Я доволен его игрой, если он физически достигнет уровень игроков команды", - сказал Ковач.

Напомним, что "Бавария" арендовала 27-летнего Коутиньо у "Барселоны" за 8,5 миллионов евро. Летом 2020 года немецкий клуб будет иметь право выкупить футболиста за 120 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" договорилась о переходе испанского хавбека за 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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