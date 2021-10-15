Нико Ковач поделился мнением о фаворитах на "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Главный тренер "Монако" Нико Ковач высказался о том, кто является фаворитом на "Золотой мяч".
"Есть много очень сильных футболистов, которые могут рассчитывать на него.
Карим Бензема входит в их число. Также можно отметить Роберта Левандовского. Он побил рекорд результативности в Германии, забив 41 мяч. Это существенный аргумент.
Посмотрим, кто сможет навязать им борьбу. К счастью, не мне решать судьбу этого трофея. Если бы я мог, то отдал бы его всем", – сказал Ковач.
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|Шальке
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|Фортуна Дюссельдорф
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