Нико Ковач подтвердил наличие переговоров с Перишичем
Наставник "Баварии" Нико Ковач рассказал, что мюнхенский клуб действительно работает над трансфером вингера "Интера" Ивана Перишича.
"Я могу подтвердить, что он был в Мюнхене. Его возраст? Нам нужно перестать обращать на это внимание. Можно подумать, что он стал от этого плохим игроком. Эффенберг тоже перешёл в "Баварию" в 30 лет, а после привёл команду к победе в Лиге Чемпионов", - приводит слова Ковача Football Italia.
Ранее стало известно, что "Бавария" и "Интер" договорились о годичной аренде 30-летнего хорвата за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов.
В понедельник Перишича заметили в Мюнхене, где он прошёл медицинское обследование для нового клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19