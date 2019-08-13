Нико Ковач подтвердил наличие переговоров с Перишичем

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Нико Ковач подтвердил наличие переговоров с Перишичем

Наставник "Баварии" Нико Ковач рассказал, что мюнхенский клуб действительно работает над трансфером вингера "Интера" Ивана Перишича.

"Я могу подтвердить, что он был в Мюнхене. Его возраст? Нам нужно перестать обращать на это внимание. Можно подумать, что он стал от этого плохим игроком. Эффенберг тоже перешёл в "Баварию" в 30 лет, а после привёл команду к победе в Лиге Чемпионов", - приводит слова Ковача Football Italia.

Ранее стало известно, что "Бавария" и "Интер" договорились о годичной аренде 30-летнего хорвата за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов.

В понедельник Перишича заметили в Мюнхене, где он прошёл медицинское обследование для нового клуба.

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