Нико Ковач превзошёл достижение Жардима в "Монако"
Судя по статистике, Нико Ковач успешнее стартовал на посту главного тренера "Монако", чем Леонарду Жардим.
Как сообщает Get France Football News, с хорватом у руля команда набрала 36 очков в первых 20 матчах в Лиге 1, а с португальцем - 33.
Сейчас монегаски под руководством Ковача идут на четвёртом месте в чемпионате, отставая от лидера на 4 балла.
С Жардимом "Монако" становился чемпионом Франции в сезоне 2016/17, а также доходил до полуфинала Лиги Чемпионов.
Не пропустите: "Монако" Головина удержал победу над "Монпелье". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В "красной" части Манчестера поверили в чемпионство? "Юнайтед" лидирует по дистанции впервые со времен Фергюсона!
-
"Челси" и "Тоттенхэм" поспорят за корейского защитника по прозвищу "Монстр"
-
Нойер признан лучшим голкипером десятилетия по версии IFFHS
-
"Аякс" продлил контракт с основным защитником
-
Нико Ковач превзошёл достижение Жардима в "Монако"
-
Аршавин порассуждал о ситуации с коронавирусом в "Зените"
-
Трансфер защитника "Манчестер Сити" в "Барселону" сорвался
-
Пабло прокомментировал свой переход в "Локомотив"
-
Моуринью высказался о будущем Бэйла в "Тоттенхэме"
-
"Дженоа" включилась в борьбу за нападающего ЦСКА Гайча
-
"Челси" может отправить Дринкуотера в Турцию
-
"Урал" подписал трёх футболистов
-
"Реал" теряет Рамоса
-
Официально: Пабло стал игроком "Локомотива"
-
"Милан" взял в аренду хавбека "Торино"
-
Главные новости дня: 15 января
-
"Порту" и "Бенфика" не выявили победителя
-
Моуринью хочет видеть Ди Марию в "Тоттенхэме"
-
Лёв - лучший тренер десятилетия в сборных, Шевченко - 17-й
-
ПСЖ нашел замену Мбаппе в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13