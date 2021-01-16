Нико Ковач превзошёл достижение Жардима в "Монако"

Судя по статистике, Нико Ковач успешнее стартовал на посту главного тренера "Монако", чем Леонарду Жардим.

Как сообщает Get France Football News, с хорватом у руля команда набрала 36 очков в первых 20 матчах в Лиге 1, а с португальцем - 33.

Сейчас монегаски под руководством Ковача идут на четвёртом месте в чемпионате, отставая от лидера на 4 балла.

С Жардимом "Монако" становился чемпионом Франции в сезоне 2016/17, а также доходил до полуфинала Лиги Чемпионов.

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