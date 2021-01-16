Нико Ковач превзошёл достижение Жардима в "Монако"

Теги монаколеонарду жардимнико ковачстатистика

Нико Ковач превзошёл достижение Жардима в "Монако"

Судя по статистике, Нико Ковач успешнее стартовал на посту главного тренера "Монако", чем Леонарду Жардим.

Как сообщает Get France Football News, с хорватом у руля команда набрала 36 очков в первых 20 матчах в Лиге 1, а с португальцем - 33.

Сейчас монегаски под руководством Ковача идут на четвёртом месте в чемпионате, отставая от лидера на 4 балла.

С Жардимом "Монако" становился чемпионом Франции в сезоне 2016/17, а также доходил до полуфинала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Монако" Головина удержал победу над "Монпелье". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "красной" части Манчестера поверили в чемпионство? "Юнайтед" лидирует по дистанции впервые со времен Фергюсона!

В "красной" части Манчестера поверили в чемпионство? "Юнайтед" лидирует по дистанции впервые со времен Фергюсона!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов