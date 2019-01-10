Нико Ковач прокомментировал переход Павара в "Баварию"

Наставник "Баварии" Нико Ковач поделился мыслями касательно перехода защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара в мюнхенский клуб.

"Павар хотел сделать новый шаг в карьере. Это молодой парень с приличным опытом выступлений в Бундеслиге. Кроме того, нас прельщает, что он может сыграть как в центре, так и на правом фланге обороны. Мы очень рады заполучить такого футболиста" - сказал Ковач.

Напомним, что "Бавария" купила Павара за 35 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2024 года, который вступит в силу с 1 июля.

22-летний французский фулбек выступал за "Штутгарт" с августа 2016 года, сыграл 71 матч и забил 2 гола.

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