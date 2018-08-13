Нико Ковач прокомментировал победу "Баварии" в Суперкубке Германии

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Германии против "Айнтрахта".

"Поздравляю свою команду. На протяжении всех 90 минут мы играли очень хорошо. В первом тайме мы должны были просто грамотно располагаться и быстро переключаться в атаку. Голы мы забили как раз в нужное время. Во втором тайме мы хорошо распоряжались мячом. Заслуженный результат и счёт" - цитирует Ковача официальный сайт клуба.

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