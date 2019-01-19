Нико Ковач прокомментировал победу над "Хоффенхаймом"

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Нико Ковач прокомментировал победу над "Хоффенхаймом"

Наставник "Баварии" Нико Ковач дал комментарии после победы своей команды над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура Бундеслиги.

"Первый тайм в нашем исполнении был потрясающим. Именно так мы можем и должны играть. Важно, что мы хорошо стартовали во втором круге. "Боруссия" теперь находится под давлением. Мы продолжаем погоню за ними. Итоговая цель - стать чемпионами. Это самое главное" - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Напомним, что "Бавария" обыграла в гостях "Хоффенхайм" со счётом 3:1 и сократила отставание от "Боруссии" до трёх очков, но у "шмелей" ещё есть матч в запасе против "РБ Лейпцига".

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