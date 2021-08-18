Нико Ковач прокомментировал поражение "Монако" от "Шахтера"

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Нико Ковач прокомментировал поражение "Монако" от "Шахтера"Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Главный тренер "Монако" Нико Ковач высказался после поражения от "Шахтера" (0:1) в первой игре квалификации к Лиге чемпионов.

"У их вратаря был очень удачный день. Меня порадовало то, как мы играли в первом тайме.

Мы увидели, что можем создавать моменты против такой команды. Мы не должны быть слишком уж разочарованными.

Мы проявили слишком много уважения к сопернику. Мы рано отдали мяч, поэтому не хватало уверенности, которая была необходима. Это основная причина такого начала игры.

Парни нервничали на старте матча, но затем мы доминировали последние 70 минут. Мы продолжаем верить в успех по итогам двух игр", – сказал Ковач.

Напомним, что ответная игра будет сыграна 25 августа.

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