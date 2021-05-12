Нико Ковач прокомментировал сезон Головина

Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен

Главный тренер "Монако" Нико Ковач дал оценку выступлениям полузащитника Александра Головина в нынешнем сезоне.

– В каком физическом состоянии Александр Головин?

– Мы двигаемся шаг за шагом, так мы работаем с самого начала сезона. После периода вне игры нет никакого смысла выпускать футболиста на все 90 минут. В последнем матче он отыграл 10-15 минут. Завтра он получит чуть больше игрового времени. И когда медицинский штаб скажет нам, что рисков нет, он сможет провести полный матч.

Я не разочарован сезоном Головина. Он пропустил четыре месяца, потом выбыл из-за коронавируса. В 2021 году клуб выдал успешный период, и, вернувшись в матче с "Лорьяном" (5:2), Головин перевернул ту игру. Он и забивал, и ассистировал.

Поэтому сезон получился положительным. Я жалею лишь о том, что он не был доступен со старта сезона", – сказал Ковач.

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