Нико Ковач рассказал о кадровой обстановке в команде перед матчем с "Фрайбургом"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о кадровой обстановке в команде перед матчем 10-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга".

"За исключением трех травмированных (Тиагу Алькантара, Кингсли Коман, Корантен Толиссо) завтра 16 футболистов будут готовы выйти на поле, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Мы победили в четырех матчах подряд и теперь хотим одержать очередную победу, чтобы продолжить погоню за первым местом. Важно показать завтра хорошую игру. Победы прибавляют уверенности в силах. "Фрайбург" - неудобный соперник. Они очень много бегают и в игровом плане тоже находятся на топ-уровне. Они проводят очень хороший сезон".

Матч "Бавария" - "Фрайбург" начнется в 17.30 (мск).

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