Нико Ковач рассказал о кадровой обстановке в команде перед матчем с "Фрайбургом"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о кадровой обстановке в команде перед матчем 10-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга".
"За исключением трех травмированных (Тиагу Алькантара, Кингсли Коман, Корантен Толиссо) завтра 16 футболистов будут готовы выйти на поле, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Мы победили в четырех матчах подряд и теперь хотим одержать очередную победу, чтобы продолжить погоню за первым местом. Важно показать завтра хорошую игру. Победы прибавляют уверенности в силах. "Фрайбург" - неудобный соперник. Они очень много бегают и в игровом плане тоже находятся на топ-уровне. Они проводят очень хороший сезон".
Матч "Бавария" - "Фрайбург" начнется в 17.30 (мск).
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|10
|24
|2
|Бавария Мюнхен
|10
|20
|3
|РБ Лейпциг
|10
|19
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|17
|6
|Вердер Бремен
|9
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Герта
|10
|16
|9
|Аугсбург
|10
|13
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Вольфсбург
|10
|12
|12
|Байер Леверкузен
|10
|11
|13
|Шальке
|10
|10
|14
|ФК Нюрнберг
|10
|10
|15
|Майнц 05
|9
|9
|16
|Ганновер 96
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|Фортуна Дюссельдорф
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