Нико Ковач рассказал о кадровой обстановке в команде перед матчем с "Фрайбургом"

Теги нико ковачбавария мюнхенфрайбург

Нико Ковач рассказал о кадровой обстановке в команде перед матчем с "Фрайбургом"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о кадровой обстановке в команде перед матчем 10-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга".

"За исключением трех травмированных (Тиагу АлькантараКингсли КоманКорантен Толиссо) завтра 16 футболистов будут готовы выйти на поле, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Мы победили в четырех матчах подряд и теперь хотим одержать очередную победу, чтобы продолжить погоню за первым местом. Важно показать завтра хорошую игру. Победы прибавляют уверенности в силах. "Фрайбург" - неудобный соперник. Они очень много бегают и в игровом плане тоже находятся на топ-уровне. Они проводят очень хороший сезон".

Матч "Бавария" - "Фрайбург" начнется в 17.30 (мск).

Не пропустите: ФИФА: некоторые СМИ намеренно хотят дискредитировать организацию| http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 3 ноября

Главные новости дня: 3 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 10 24
2 Бавария Мюнхен 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Айнтрахт Франкфурт 10 17
5 Боруссия Менхенгладбах 9 17
6 Вердер Бремен 9 17
7 Хоффенхайм 10 16
8 Герта 10 16
9 Аугсбург 10 13
10 Фрайбург 10 13
11 Вольфсбург 10 12
12 Байер Леверкузен 10 11
13 Шальке 10 10
14 ФК Нюрнберг 10 10
15 Майнц 05 9 9
16 Ганновер 96 10 6
17 Фортуна Дюссельдорф 9 5
18 Штутгарт 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов