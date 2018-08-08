Нико Ковач рассказал о своём разговоре с Левандовски

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о своём разговоре с ведущим форвардом команды Робертом Левандовски.

"В клубе знают, какими качествами он обладает. Левандовски, безусловно, входит в тройку сильнейших форвардов мира. У меня действительно состоялся разговор с Робертом на прошлой неделе. Естественно, мы не отпустим его. Я заявил ему об этом, и он это принял. Меня это очень радует" - приводит слова Ковача Goal.com.

Напомним, что СМИ сватали 29-летнего поляка в "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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