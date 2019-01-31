Нико Ковач рассказал о трансферных планах "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о трансферных планах в этом месяце, утверждает Sky Sport.

"Понятно, что клубы не хотят расставаться с хорошими игроками. У нас сейчас много футболистов и все в хорошей форме.

Роббен и Рибери приступили к тренировкам."Баварии" нет смысла покупать новых игроков", - утверждает Ковач Sky Sport.

"Бавария" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 42 очка.

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