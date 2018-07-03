Нико Ковач: "В следующем сезоне Левандовски будет играть в "Баварии"

Новоиспеченный главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал ситуацию с будущим ведущего бомбардира своей команды Роберта Левандовски.

" Мы утверждаем, что Левандовски будет играть в "Баварии" и в следующем сезоне. Я рассказал ему, насколько важным игроком для этой команды он является и насколько я его ценю ", - приводит слова наставника немецкого гранда El Mundo Deportivo.

Напомним, Боатенг принял решение по будущему в "Баварии". | soccernews.ru