Нико Ковач: "В следующем сезоне Левандовски будет играть в "Баварии"

Теги бавария мюнхеннико ковачроберт левандовски

Нико Ковач: "В следующем сезоне Левандовски будет играть в "Баварии"Новоиспеченный главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал ситуацию с будущим ведущего бомбардира своей команды Роберта Левандовски.

"Мы утверждаем, что Левандовски будет играть в "Баварии" и в следующем сезоне. Я рассказал ему, насколько важным игроком для этой команды он является и насколько я его ценю", - приводит слова наставника немецкого гранда El Mundo Deportivo.

Напомним, Боатенг принял решение по будущему в "Баварии". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов