Нико Ковач возглавил "Монако"

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Нико Ковач возглавил "Монако"

Нико Ковач стал новым главным тренером "Монако". Об этом сообщается на сайте французского клуба.

Последним местом работы специалиста была "Бавария", которую он покинул в конце 2019 года.

В "Монако" тренер заменит Роберта Морено, который был уволен спустя 7 месяцев после назначения.

Напомним, в составе "Монако" играет российский хавбек Александр Головин.

Не пропустите: "Монако" объявил об отставке главного тренера| http://soccernews.ru
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