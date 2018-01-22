Нико Ковач высказался о поведении Обамеянга

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Нико Ковач высказался о поведении Обамеянга

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач высказался о поведении форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, который намеревается перейти в "Арсенал".

"Нельзя одобрять такие вещи. Всё это может привести к анархии. Каждый будет делать что хочет, игроки будут приходить на тренировки, только если им захочется. В моё время клубы и тренеры были авторитетами, таких вещей просто не существовало. В прошлом сказанное слово было столь же верно, как контракт. Сейчас же в соглашение вписывают любую мелочь - да и то появляются способы её проигнорировать" - цитирует Ковача Kicker.

Напомним, что Обамеянг был выведен из основного состава "Боруссии" из-за опоздания на сбор команды, после чего подал запрос о трансфере.

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