Нико Ковач высказался перед ответным матчем с "Шахтером" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
Главный тренер "Монако" Нико Ковач высказался перед ответной игрой квалификации к Лиге чемпионов с "Шахтером".
– Что нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию, которая сложилась после первой игры с "Шахтером"?
– Нам следует лучше играть в начале матча. В первой встрече после 20-й минуты мы начали доминировать, однако не смогли забить.
Завтра мы должны быть готовы с первых минут. Как я уже говорил перед первым матчем, начнется второй тайм, и мы будем сражаться 90 минут, а может и больше.
Нужно не терять концентрации. В этом сезоне команда показала себя с двух сторон. Это касается чемпионата и Лиги чемпионов, но я уверен, что завтра мы покажем свое новое, настоящее лицо. Сыграем так, как делали это в прошлом сезоне.
– Каков ваш настрой после последней игры с "Лансом"?
– Я не теряю уверенности. Когда мы выступали на своем поле в Лиге 1, то не показали свою настоящую игру, что не сказать про матчи со "Спартой" и 70-минутный отрезок во встрече с "Шахтером".
Завтра нас ждет настоящая битва. Опытные футболисты знакомы с такими матчами. Нам нужно будет сражаться с первой минуты.
Нужно будет сражаться, а затем уже играть в футбол. Я, как и мои игроки, знаю, что мы не откажемся от своей мечты, – сказал Ковач.
Также не пропустите: Сауль собирается покинуть "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лион" сделал предложение по Азмуну. "Зенит" ответил
-
Расписание матчей 6-го тура РПЛ
-
Источник: "Спартак" перехватил трансферную цель "Зенита"
-
Мамаев рассказал, почему он развелся с Аланой
-
"Спартак" потерял защитника до конца года
-
Роналду хочет перейти в "Манчестер Сити"
-
Де Дзерби высказался о Головине перед матчем с "Монако"
-
Нико Ковач высказался перед ответным матчем с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
Сауль собирается покинуть "Атлетико"
-
"Манчестер Сити" хотел включить Ляпорта в сделку по Кейну
-
В "Локомотиве" поделились мнением об отмене лимита на легионеров в РПЛ
-
"Вильярреал" работает над трехсторонней сделкой
-
Стало известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал"
-
"Вест Хэм" согласовал трансфер Зума
-
"Аталанта" объявила о трансфере Дзаппакосты
-
"РБ Лейпциг" сделал предложение "Барселоне" по Мориба
-
Юрген Клопп рассказал, почему больше не носит очки
-
"Ростов" выступил против отмены лимита в РПЛ
-
1
Мбаппе поделился мнением о Лиге 1
-
Семак высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13