Нико Ковач высказался перед ответным матчем с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Главный тренер "Монако" Нико Ковач высказался перед ответной игрой квалификации к Лиге чемпионов с "Шахтером".

– Что нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию, которая сложилась после первой игры с "Шахтером"?

– Нам следует лучше играть в начале матча. В первой встрече после 20-й минуты мы начали доминировать, однако не смогли забить.

Завтра мы должны быть готовы с первых минут. Как я уже говорил перед первым матчем, начнется второй тайм, и мы будем сражаться 90 минут, а может и больше.

Нужно не терять концентрации. В этом сезоне команда показала себя с двух сторон. Это касается чемпионата и Лиги чемпионов, но я уверен, что завтра мы покажем свое новое, настоящее лицо. Сыграем так, как делали это в прошлом сезоне.

– Каков ваш настрой после последней игры с "Лансом"?

– Я не теряю уверенности. Когда мы выступали на своем поле в Лиге 1, то не показали свою настоящую игру, что не сказать про матчи со "Спартой" и 70-минутный отрезок во встрече с "Шахтером".

Завтра нас ждет настоящая битва. Опытные футболисты знакомы с такими матчами. Нам нужно будет сражаться с первой минуты.

Нужно будет сражаться, а затем уже играть в футбол. Я, как и мои игроки, знаю, что мы не откажемся от своей мечты, – сказал Ковач.

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