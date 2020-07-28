"Никогда не думал, что сделаю это". Акинфеев выложил первый пост в инстаграме

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выложил первый пост в инстаграме.

"Никогда не думал, что сделаю это! Но сделал ведь! И не спрашивайте меня: почему? Это - как любой пенальти: забьют - не забьют.

Гадать не будем! Посмотрим, что из этого получится. Если будет интересно - продолжим. Если нет - значит, гол", - написал голкипер.

Напомним, футболист завел аккаунт в инстагрме на прошло неделе. На данный момент на него подписано около 34 тысяч человек.

В минувшем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 36 матчей и пропустил 41 гол.

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