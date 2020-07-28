"Никогда не думал, что сделаю это". Акинфеев выложил первый пост в инстаграме

Теги игорь акинфеевцска москва

"Никогда не думал, что сделаю это". Акинфеев выложил первый пост в инстаграме

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выложил первый пост в инстаграме. 

"Никогда не думал, что сделаю это! Но сделал ведь! И не спрашивайте меня: почему? Это - как любой пенальти: забьют - не забьют.

Гадать не будем! Посмотрим, что из этого получится. Если будет интересно - продолжим. Если нет - значит, гол", - написал голкипер.

Напомним, футболист завел аккаунт в инстагрме на прошло неделе. На данный момент на него подписано около 34 тысяч человек.

В минувшем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 36 матчей и пропустил 41 гол.

Не пропустите: Набабкин в ближайшие дни может покинуть ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" в очередной раз намекнул на переход Месси в клуб

"Интер" в очередной раз намекнул на переход Месси в клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов