"Никогда не сдавайся": Салах пришел в специальной футболке на матч с "Барселоной"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах из-за травмы не участвует в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Барселоной".

Перед началом игры египтянин появился на поле в футболке с надписью "никогда не сдавайся".

Напомним, первая встреча команд в рамках 1/2 финала Лиги чемпионом закончилась в пользу каталонцев (3:0).

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