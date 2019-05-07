"Никогда не сдавайся": Салах пришел в специальной футболке на матч с "Барселоной"

Теги мохамед салахливерпульбарселона

"Никогда не сдавайся": Салах пришел в специальной футболке на матч с "Барселоной"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах из-за травмы не участвует в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Барселоной". 

Перед началом игры египтянин появился на поле в футболке с надписью "никогда не сдавайся".

Напомним, первая встреча команд в рамках 1/2 финала Лиги чемпионом закончилась в пользу каталонцев (3:0).

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