Никогда такого не было и вот снова: "Спартак" вновь уволил тренера по ходу сезона

Московский "Спартак" в очередной раз уволил главного тренера по ходу сезона. По большому счёту, в этом нет ничего нового - более того, подобные решения от руководителей "красно-белых" уже стали чем-то будничным. Единственный момент, который не вписывается в общую концепцию всех последних увольнений наставников из "Спартака" - Массимо Каррера принёс москвичам чемпионский титул, который долгое время был из разряда "фантастика на пятом этаже".

В официальном заявлении "красно-белые" поблагодарили итальянского специалиста, напомнив, что он золотыми буквами вписал своё имя в историю клуба, но в то же время отметили - поставленные перед Каррерой в минувшем сезоне задачи не выполнены, а результаты и игра команды в текущем не имеет тенденции к улучшению. По сути, "Спартак" максимально мягко аргументировал отставку тренера, другое дело, что к самому клубу можно также предъявить массу моментов с невыполненными задачами. В первую очередь, по комплектованию команды.

"Спартак" под занавес трансферного окна потерял своего лучшего футболиста и, несмотря на то, что уход Квинси Промеса был очевидным, клуб не смог (а может и не собирался вовсе) компенсировать потерю. Команда стала слабее, но боссов это не о особо волновало, они ждали положительных результатов, полагаясь исключительно на тренерский штаб. Да, тот в определенных моментах явно не справлялся, о чем говорил и сам Каррера, однако итальянец никак не мог изменить те условия, в которые его поставили руководители - он пытался делать свою работу, имея весьма ограниченный ресурс.

Единственным серьёзным усилением "Спартака" минувшим летом стал центрбек Самуэль Жиго. Игра французского алжирца, за которого выложили 8,5 миллионов евро, на старте сезона выглядела достаточно оптимистично, но серьёзная травма игрока очень быстро лишила тренерский штаб нужной опции в обороне. Конечно, нельзя списать все проблемы "Спартака" на отсутствие Жиго, травма защитника, по большому счёту, далеко не первая в списке причин. Но сам факт того, что главное приобретение "красно-белых" в лазарете, стоит учитывать.

У "Спартака" были большие проблемы с игрой в атаке, голы давались только со стандартов, а результаты не могли не огорчать. Однако в последних матчах у "красно-белых" впереди становилось заметно повеселее, определённые положительные моменты прослеживались да и ситуация в турнирной таблице не была катастрофической. Карреру отправили в отставку за плохие результаты, но до второго места "Спартаку" всего одно (ОДНО!) очко. Причём в матчах с прямыми конкурентами "красно-белые" не проигрывали! Да и лидирующий "Зенит" убежал вперёд не на километры - питерцы набрали на 7 баллов больше, но от них и ждали подобной прыти - именно команду Семака перед стартом называли главным фаворитом РПЛ.

Споры об увольнении итальянского наставника наверняка будут долгими и жаркими, однако именно Каррера был тем, кто больше всех их последних наставников "Спартака" заслуживал на доверие и второй-третий шанс. Да, "красно-белые" не вышли в Лигу Чемпионов и не лучшим образом стартовали в Лиге Европы и внутреннем чемпионате, но ситуация не являлась и является плачевной. Единственным по-настоящему серьёзным фактором против итальянца была атмосфера внутри коллектива. Внутренние скандалы, которые вынесли на суд общественности, явно играли не на руку тренерскому штабу и команде. И в этом плане боссов можно понять - если внутри ситуация окончательно вышла из-под контроля Карреры, рокировка была лишь вопросом времени.

Но было ли внутри команды действительно всё так плохо, чтобы руководители принимали решение о смене тренер? Об этом мы сможем узнать лишь по прошествии времени. Пока же можно говорить о том, что рокировка вполне способна принести "Спартаку" пресловутый импульс, что часто бывает при смене тренера, однако никто не гарантирует результата на дистанции. Рауль Рианчо, который будет исполнять обязанности главного тренера, специалист высочайшего уровня, отлично зарекомендовавший себя в тренерском штабе "Рубина" и киевского "Динамо", но он никогда не работал главным.

И даже если на место Рианчо придёт новый рулевой, пускай даже столь желаемый многими Леонарду Жардим, не стоит забывать о том, что сменится только главный тренер (максимум, полностью тренерский штаб), а руководство клуба останется на месте. Тот самый фактор Федуна никуда не делся, а это значит, что болельщикам "красно-белых" нужно быть готовым практически ко всему - с нынешним менеджментом фанатом нельзя быть уверенным ни в чем, кроме того, что скучно точно не будет.

Игорь Павелко | soccernews.ru

Не пропустите: "Реал" и "Хулен Лопетеги - пора платить по счетам