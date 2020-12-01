Никола Моро рассказал, кто убедил его перейти в "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Никола Моро признался, что его переход в российский клуб - это заслуга спортивного директора "бело-голубых" Желько Бувача.
"Я провёл пять лет в загребском "Динамо", и пришло время перейти в другую команду. Мне рассказали о планах московского "Динамо" на ближайшие годы и о моей роли. Я много общался с Желько Бувачем, и то, что он мне рассказал, изменило моё мышление, заставило всерьёз задуматься о переезде в Москву. Он сказал о том, что так же приходил сюда год назад. Рассказал, кто он и где был, хотя я и так знал о его опыте. Объяснил свои цели и стратегию "Динамо" на ближайшие несколько лет. У клуба есть план и всё необходимое - вот почему я пришёл сюда", - сказал 22-летний футболист.
"Динамо" купило Моро в августе за 8,5 миллиона евро, в его активе в текущем сезоне 12 матчей и 2 гола.
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