Никола Моро стал игроком московского "Динамо"

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Никола Моро стал игроком московского "Динамо"

Хорватский игрок Никола Моро стал игроком московского "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт игрока с "бело-голубыми" рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что клуб приобретет 22-летнего футболиста за 7 млн евро.

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