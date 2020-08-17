Хорватский игрок Никола Моро стал игроком московского "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт игрока с "бело-голубыми" рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что клуб приобретет 22-летнего футболиста за 7 млн евро.

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