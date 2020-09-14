Никола Скира: Иванович подписал однолетний контракт с "Вест Бромвичем"

Теги вест бромвич альбионбранислав ивановичтрансферы

Никола Скира: Иванович подписал однолетний контракт с "Вест Бромвичем"

Итальянский журналист Никола Скира сообщил, что защитник Бранислав Иванович заключил контракт с "Вест Бромвичем".

По данным издания, серб подписал с клубом соглашение, рассчитанное на сезон. Этим летом 36-летний защитник покинул "Зенит", в котором выступал с 2017 года.

Напомним, за игрока, который является свободным агентом, также боролся "Эвертон".

Иванович выступал за "Зенит" с февраля 2017 года, сыграл 125 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Главный тренер "Вест Бромвича" хочет видеть в команде Влашича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гендиректор ЦСКА заявил, что клуб не ведет переговоров по Карраскалю

Гендиректор ЦСКА заявил, что клуб не ведет переговоров по Карраскалю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов