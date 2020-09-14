Никола Скира: Иванович подписал однолетний контракт с "Вест Бромвичем"

Итальянский журналист Никола Скира сообщил, что защитник Бранислав Иванович заключил контракт с "Вест Бромвичем".

По данным издания, серб подписал с клубом соглашение, рассчитанное на сезон. Этим летом 36-летний защитник покинул "Зенит", в котором выступал с 2017 года.

Напомним, за игрока, который является свободным агентом, также боролся "Эвертон".

Иванович выступал за "Зенит" с февраля 2017 года, сыграл 125 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

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