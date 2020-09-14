Никола Скира: Иванович подписал однолетний контракт с "Вест Бромвичем"
Итальянский журналист Никола Скира сообщил, что защитник Бранислав Иванович заключил контракт с "Вест Бромвичем".
По данным издания, серб подписал с клубом соглашение, рассчитанное на сезон. Этим летом 36-летний защитник покинул "Зенит", в котором выступал с 2017 года.
Напомним, за игрока, который является свободным агентом, также боролся "Эвертон".
Иванович выступал за "Зенит" с февраля 2017 года, сыграл 125 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.
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|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|27
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|Борнмут
|27
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|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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