Никола Влашич, скорее всего, не перейдет в "Наполи"

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Никола Влашич, скорее всего, не перейдет в "Наполи"

Переход хорватского полузащитника московского ЦСКА Никола Влашич в неаполитанский "Наполи" маловероятен, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, спортивный директор итальянского Кристиано Джунтоли провел беседу с представителями Влашича. По результатам переговоров, стороны пришли к выводу, что трансфер хавбека, по всей видимости, не состоится.

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов заплатить за Влашича 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне 22-летний Влашич провел за ЦСКА 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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