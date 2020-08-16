Никола Влашич, скорее всего, не перейдет в "Наполи"

Переход хорватского полузащитника московского ЦСКА Никола Влашич в неаполитанский "Наполи" маловероятен, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, спортивный директор итальянского Кристиано Джунтоли провел беседу с представителями Влашича. По результатам переговоров, стороны пришли к выводу, что трансфер хавбека, по всей видимости, не состоится.

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов заплатить за Влашича 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне 22-летний Влашич провел за ЦСКА 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Интернасьонал" подтвердил факт переговоров с ЦСКА по трансферу Фукса. | http://soccernews.ru