Никола Влашич сообщил, где он продолжит карьеру
Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич сообщил, что он принял решение остаться в российском клубе.
"Я остаюсь в ЦСКА. Мой контракт действует до лета 2024 года. Я могу сделать несколько комплиментов клубу. Никогда не знаешь, что произойдет завтра, но в серьезных клубах составы уже сформированы. Хотя дело не в этом. Я полностью готов отдать себя на благо клуба", – приводит слова Влашича Sportske novosti.
22-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2019 года, провел за московский клуб 76 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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