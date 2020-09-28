Никола Влашич сообщил, где он продолжит карьеру

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Никола Влашич сообщил, где он продолжит карьеру

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич сообщил, что он принял решение остаться в российском клубе.

"Я остаюсь в ЦСКА. Мой контракт действует до лета 2024 года. Я могу сделать несколько комплиментов клубу. Никогда не знаешь, что произойдет завтра, но в серьезных клубах составы уже сформированы. Хотя дело не в этом. Я полностью готов отдать себя на благо клуба", – приводит слова Влашича Sportske novosti.

22-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2019 года, провел за московский клуб 76 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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