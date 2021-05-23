Никола Влашич женился (фото)
Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич женился на своей девушке Ане, сообщает Volimhrvatsku.
23-летний Влашич является воспитанником хорватского "Хайдука". В 2017 году он перешел в английский "Эвертон" за 10,8 миллионов евро. Хавбек не сумел заиграть в Премьер-лиге, поэтому через его арендовал ЦСКА, а еще через год "армейцы" выкупили трансфер игрока за 15,7 миллионов евро.
Всего за российский клуб Влашич провел 103 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Хорватии сыграл 20 матчей и забил пять мячей.
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