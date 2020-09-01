Николай Комличенко забил гол ударом из-за ворот

Нападающий московского "Динамо" и сборной России Николай Комличенко в расположении национальной команды показал, как он забивает из-за ворот.

"Николай Комличенко - Законы Физики - 1:0", - говорится в официальном Twitter сборной России.

25-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "Динамо" он выступает с 2020 года, провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Сборная России ведет подготовку к матчам Лиги наций с командами Сербии (3 сентября, дома) и Венгрии (6 сентября, в гостях).

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