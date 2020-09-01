Николай Комличенко забил гол ударом из-за ворот

Теги россиядинамо москваниколай комличенко

Николай Комличенко забил гол ударом из-за ворот

Нападающий московского "Динамо" и сборной России Николай Комличенко в расположении национальной команды показал, как он забивает из-за ворот.

"Николай Комличенко - Законы Физики - 1:0", - говорится в официальном Twitter сборной России.

25-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "Динамо" он выступает с 2020 года, провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Сборная России ведет подготовку к матчам Лиги наций с командами Сербии (3 сентября, дома) и Венгрии (6 сентября, в гостях).

Не пропустите: Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова

"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов