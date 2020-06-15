Николай Рассказов ответил фанату, который пошутил по поводу лишнего веса у игрока

Защитник "Спартака" Николай Рассказов ответил на шутку одного из болельщиков московского клуба.

Фанат опубликовал фотографию из вагона метро. На фото изображен мужчина в форме Рассказова с небольшим лишним весом. "Вот что карантин делает с футболистами", — написал болельщик.

"Чуть-чуть прибавил", — ответил Рассказов.

22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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