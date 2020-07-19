Николай Валуев: "Сегодня будет жёсткий футбол. Вперёд, "Зенит"!

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев, который на данный момент является депутатом Государственной думы, рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак".

"Хорошего дня! Сегодня - чемпион России "Зенит" vs "Спартак". Полуфинал Кубка. Принципиальный матч, жёсткий будет футбол. Игрокам желаю - без травм. Да, болею за "Зенит". Вперёд, "Зенит"! А вы?" - написал Валуев в твиттере.

Матч 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Встреча начнется - в 18:30 (мск).

В другом полуфинале "Урал" сыграет с "Химками". Начало матча - в 13:00 мск.

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