Николай Валуев ярко высказался о предстоящем матче ЦСКА - "Зенит"

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, являющийся болельщиком "Зенита", рассказал о своих ожиданиях от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и московским ЦСКА.

"Завтра будет яркая бойня! За "Зенит" я болею всей душой — хоть ночью мне позвоните, я скажу то же самое. Так что в победу над армейцами верю, мы на то и есть болельщики — чтобы до конца, даже в не самой выигрышной ситуации, верить в победу. Завтра я буду надеяться на красивую игру с позитивным для петербуржцев результатом. Верю в чемпионство моей любимой команды!" — приводит слова Валуева Sport24.

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 17 марта. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена", и начнется в 20:00 мск.

После 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА занимает третье место и отстает от лидера на пять очков.

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