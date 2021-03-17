Николай Валуев ярко высказался о предстоящем матче ЦСКА - "Зенит"
Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, являющийся болельщиком "Зенита", рассказал о своих ожиданиях от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и московским ЦСКА.
"Завтра будет яркая бойня! За "Зенит" я болею всей душой — хоть ночью мне позвоните, я скажу то же самое. Так что в победу над армейцами верю, мы на то и есть болельщики — чтобы до конца, даже в не самой выигрышной ситуации, верить в победу. Завтра я буду надеяться на красивую игру с позитивным для петербуржцев результатом. Верю в чемпионство моей любимой команды!" — приводит слова Валуева Sport24.
Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 17 марта. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена", и начнется в 20:00 мск.
После 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА занимает третье место и отстает от лидера на пять очков.
Не пропустите: Расписание матчей 23-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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