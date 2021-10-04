Николич близок к увольнению из "Локомотива"
Фото сайт РПЛ
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич покинет свою должность на этой неделе, утверждает инсайдер Нобель Арустамян.
По его информации, отставка будет обсуждаться сегодня на встрече сербского тренера с руководством клуба и компании "РЖД".
Увольнение 42-летнего специалиста лоббирует спортивный департамент "железнодорожников" во главе с Ральфом Рангником.
Николич возглавляет "Локо" с мая 2020 года. В последних пяти матчах команда не смогла одержать ни одной победы.
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