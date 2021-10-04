Николич близок к увольнению из "Локомотива"

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Наставник московского "Локомотива" Марко Николич покинет свою должность на этой неделе, утверждает инсайдер Нобель Арустамян.

По его информации, отставка будет обсуждаться сегодня на встрече сербского тренера с руководством клуба и компании "РЖД".

Увольнение 42-летнего специалиста лоббирует спортивный департамент "железнодорожников" во главе с Ральфом Рангником.

Николич возглавляет "Локо" с мая 2020 года. В последних пяти матчах команда не смогла одержать ни одной победы.

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