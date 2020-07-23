Николич доволен результатами "Локомотива"

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Николич доволен результатами "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич ответил на вопросы клубной пресс-службы в связи с завершением сезона.

"Планы команды на ближайшее время? Будет пять выходных, и 28 июля мы начинаем подготовку. Остаёмся в Москве, проведём два товарищеских матча - один из них с "Казанкой". По второму - нужно сначала посмотреть, каким будет календарь. Времени не очень много.

Решения по продлению контрактов с игроками? Да, у меня много идей. У нас будет много работы и мало времени. У кого-то истекают контракты, нужны новые футболисты, нужно учитывать новый лимит с восемью легионерами в заявке. Но это наша внутренняя работа, не для СМИ. Когда игроки будут здесь, тогда станет понятно, что мы делали.

Доволен ли я итоговым результатом? Да. Мы не потерпели ни одного поражения, вышли в групповой этап Лиги Чемпионов. Но я недоволен тем, как команда играла. У нас было не так много времени - между первой тренировкой, которую я провёл с командой, и первым матчем прошло всего около недели", - сказал Николич.

"Локомотив" финишировал на втором месте в РПЛ. Сербский тренер возглавил "железнодорожников" в июне. Под его руководством команда одержала 4 победы и 4 раза сыграла вничью.

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