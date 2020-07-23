Николич хочет видеть Кокорина в "Локомотиве"

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Николич хочет видеть Кокорина в "Локомотиве"

Московский "Локомотив" изучает возможность возвращения в клуб своего воспитанника Александра Кокорина.

По информации журналиста Сергея Егорова, "железнодорожники" планируют провести консультации с 29-летним футболистом.

Главный тренер столичной команды Марко Николич хотел бы заполучить форварда, который в скором времени станет свободным агентом.

Сам Кокорин вторую часть сезона провёл в "Сочи", до 31 июля он связан контрактом с "Зенитом". В новом клубе он потребует зарплату на уровне 3,3 миллиона евро в год.

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