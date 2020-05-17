Николич изучает состав второй команды "Локомотива"

Новый наставник "Локомотива" Марко Николич потихоньку приступает к своим обязанностям.

"Николич обещал руководству подтянуть молодежь. Он изучает информацию о составе "Локомотива", а также состав "Казанки", - дубль "железнодорожников. Кроме того, он сделал запрос об информации всей молодежной системы клуба.

У него есть задача по введению молодых футболистов и он к ней готов. Возможно, летом они будут продавать игроков. Будет курс на удешевление состава", - заявил журналист Дмитрий Симонов.

Напомним, что Николич сменит на посту тренера "Локомотива" Юрия Семина. В должность он вступит с 1 июня.

Читайте также: Названы задачи Николича на посту главного тренера "Локомотива". | http://soccernews.ru