Николич может стать тренером ЦСКА
Экс-наставник московского "Локомотива" Марко Николич может стать главным тренером ЦСКА уже в январе, сообщает издание "Спорт-Экспресс".
По информации источника, между сербским тренером и московским клубом уже согласованы условия личного контракта. Подписание может произойти уже в ближайшее время.
Напомним, что Николич возглавлял "Локо" с мая 2020 по октябрь 2021 года. С "железнодорожниками" он выиграл Кубок России 2021 года.
В данный момент ЦСКА тренирует Алексей Березуцкий. Армейцы идут на 4-м месте, заработав 30 очков в РПЛ после 18 туров.
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