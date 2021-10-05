Николич может возглавить "Лудогорец"

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Наставник "Локомотива" Марко Николич может продолжить карьеру в Болгарии после ухода из московского клуба.

По информации "Тема Спорт", сербский специалист находится в шорт-листе "Лудогорца", который также рассматривает и других кандидатов.

Ожидается, что Николич покинет "Локо" в течение этой недели. Для прекращения сотрудничества сторонам осталось договориться о размере неустойки.

Тренер возглавлял "железнодорожников" с мая 2020 года. В последних пяти матчах команда не смогла одержать ни одной победы.

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