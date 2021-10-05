Николич может возглавить "Лудогорец"
Фото сайт РПЛ
Наставник "Локомотива" Марко Николич может продолжить карьеру в Болгарии после ухода из московского клуба.
По информации "Тема Спорт", сербский специалист находится в шорт-листе "Лудогорца", который также рассматривает и других кандидатов.
Ожидается, что Николич покинет "Локо" в течение этой недели. Для прекращения сотрудничества сторонам осталось договориться о размере неустойки.
Тренер возглавлял "железнодорожников" с мая 2020 года. В последних пяти матчах команда не смогла одержать ни одной победы.
Не пропустите: В итальянском клубе отреагировали на возможное назначение Николича. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лудогорец
|26
|62
|2
|Локомотив Пловдив
|26
|50
|3
|ЦСКА София
|26
|50
|4
|Левски София
|26
|49
|5
|Славия София
|26
|45
|6
|Берое
|26
|43
|7
|Черно Море
|26
|40
|8
|ФК Арда Карджали
|26
|31
|9
|Botev Plovdiv
|26
|30
|10
|Etar
|26
|27
|11
|Tsarsko selo
|26
|25
|12
|Ботев Враца
|26
|22
|13
|Dunav 2010
|26
|19
|14
|ФК Витоша Бистрица
|26
|6