Николич может возглавить "Лудогорец"

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Николич может возглавить "Лудогорец"

Фото сайт РПЛ

Наставник "Локомотива" Марко Николич может продолжить карьеру в Болгарии после ухода из московского клуба.

По информации "Тема Спорт", сербский специалист находится в шорт-листе "Лудогорца", который также рассматривает и других кандидатов.

Ожидается, что Николич покинет "Локо" в течение этой недели. Для прекращения сотрудничества сторонам осталось договориться о размере неустойки.

Тренер возглавлял "железнодорожников" с мая 2020 года. В последних пяти матчах команда не смогла одержать ни одной победы.

Не пропустите: В итальянском клубе отреагировали на возможное назначение Николича. | http://soccernews.ru
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