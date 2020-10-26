Николич назвал сильные стороны "Баварии"

Наставник "Локомотива" Марко Николич перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Баварией" рассказал о сильных сторонах немецкого клуба.

"Шанс для "Локомотива"? "Бавария" - команда с быстрой атакой, она хороша на стандартах. У них много быстрых и качественных игроков, они делают много подач с флангов. И у них есть Левандовски - лучший бомбардир в истории. У них много качеств.

Но у нас есть и свои преимущества", - цитирует "СЭ" Николича.

Встреча "Локомотива" с "Баварией" состоится 27 октября в Москве. Начало игры - в 20:55 (мск).

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