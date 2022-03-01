Николич не вернётся в "Локомотив"

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Бывший наставник "Локомотива" Марко Николич не намерен возвращаться в московский клуб.

Сегодня "железнодорожники" остались без главного тренера из-за ухода Маркуса Гисдоля, который как раз сменил серба в октябре 2021 года.

"Есть ли вероятность возвращения в "Локомотив" Марко Николича? Нет", - сказал агент специалиста Деян Йоксимович.

"Локо" набрал 28 очков в 18 турах РПЛ и занимает седьмое место в таблице лиги.

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