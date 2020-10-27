Флик - о матче с "Локо": "Русские игроки хорошо держали мяч, нам было непросто"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Локомотивом" (2:1).

"Встреча давалась нелегко, пришлось потрудиться. Московская команда была сильна. Никто нам не дарил победу. Были моменты, сталкивались с серьезным сопротивлением. Русские игроки хорошо держали мяч, нам было непросто. И другим командам в Москве победы так просто не достаются.

Очень рады, что трибуны не были пустыми, были зрители. Уровень соперника был серьезным", - цитирует Флика Sport24.

В 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико", "Бавария" встретится с "Зальцбургом". Матчи пройдут 3 ноября.

"Бавария" с 6 очками занимает первое место в группе A.

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