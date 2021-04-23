Николич обсудил своё будущее с главой "Локомотива"
Фото сайт РПЛ
Будущее Марко Николича на посту главного тренера московского "Локомотива" остаётся неопределённым.
В связи с этим, как сообщает "СЭ", сербский специалист провёл встречу с председателем совета директоров клуба Александром Плутником.
Источник утверждает, что глава "железнодорожников" подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с наставником, однако не смог дать ему гарантии касательно сохранения нынешнего состава.
Николич возглавляет "Локо" с мая 2020 года. В таблице чемпионата России команда занимает второе место за четыре тура до конца первенства.
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