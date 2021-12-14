Николич объяснил свой уход из "Локомотива"
Фото сайт РПЛ
Бывший наставник "Локомотива" Марко Николич рассказал о причинах прекращения сотрудничества с московским клубом.
"Ситуация с приходом Рангника и его команды нормальная. Но за два месяца до этого я продлил контракт с руководством "Локомотива", и мы обозначили стоящие перед нами цели. А потом пришли новые руководители, и эти цели стали меняться.
Хочу сказать: новая стратегия мне была не совсем понятна. Я открыто говорил об этом, особенно Ральфу Рангнику. Везде, где я работал, меня интересовал результат и успешность проекта. И такая цель у меня была, когда я подписывал новый контракт. Я желаю им успехов. Они, как минимум, должны остаться там, где "Локомотив" был. Надо выигрывать РПЛ, Кубок и Суперкубок, а также напрямую выходить в Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
При мне и Сёмине не было больших успехов в групповых этапах Лиги Чемпионов. Там есть причины, о которых можно поговорить позже. Следующим шагом был бы только успех на евроарене. А чтобы стратегия работала правильно, надо как минимум удерживать тот результат, который был", - сказал сербский специалист.
Николич возглавлял "Локо" с мая 2020 по октябрь 2021 года, после чего его сменил Маркус Гисдоль.
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