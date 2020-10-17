Николич оценил дебют Зе Луиша

Наставник "Локомотива" Марко Николич прокомментировал дебют Зе Луиша.

Зе Луиш вышел на поле в матче с "Уфой" (1:0) на 65-й минуте и отметился голевой передачей.

"Он пока не готов на сто процентов. Ему нужно время, однако у нас его нет, поэтому пока он будет выходить на замены. Главное, что он вышел как надо, отлично провел эти полчаса, где продемонстрировал свои качества.

Состав на игру с "Зальцбургом" уже знаю, держу его в голове, однако рассказывать о нем не буду", - заявил Николич.

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