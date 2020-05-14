Николич определил первую трансферную цель "Локомотива" на лето
Будущий главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич уже планирует трансферную кампанию нового клуба.
По информации "СЭ", сербский специалист хочет видеть в составе "железнодорожников" полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя.
Стоит отметить, что в прошлом году 31-летний хорват мог оказаться в России, но "Зенит" не сумел с ним договориться.
Права на Баделя принадлежат "Лацио", а за "Фиорентину" он выступает в аренде. Рыночная стоимость хавбека - 2,4 миллиона евро.
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|Болонья
|26
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