Николич определил первую трансферную цель "Локомотива" на лето

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Николич определил первую трансферную цель "Локомотива" на лето

Будущий главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич уже планирует трансферную кампанию нового клуба.

По информации "СЭ", сербский специалист хочет видеть в составе "железнодорожников" полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя.

Стоит отметить, что в прошлом году 31-летний хорват мог оказаться в России, но "Зенит" не сумел с ним договориться.

Права на Баделя принадлежат "Лацио", а за "Фиорентину" он выступает в аренде. Рыночная стоимость хавбека - 2,4 миллиона евро.

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